İncir Ağacı dizisine Elif Eda Başlamışlı dahil oldu.
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İncir Ağacı dizisine Elif Eda Başlamışlı dahil oldu.

TRT 1'in günlük dizisi İncir Ağacı'nın kadrosuna en son Hercai dizisinde rol alan Elif Eda Başlamışlı Hasret karakteri ile dahil oldu.

06.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:57
İncir Ağacı dizisine Elif Eda Başlamışlı dahil oldu.

1970'li yıllarda yaşanan bir aile hikayesinin anlatıldığı İncir Ağacı dizisinin kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna Hasret karakteri ile dahil olan Elif Eda Başlamışlı oyunculuk eğitimini Tiyatro bölümünde almış ve ilk olarak Hep Yek filminde rol almıştır.

70'li yılların Türkiye'sinde sosyo-ekonomik açıdan sıkıntılar içinde yaşayan Ocak ailesinin hikayesini anlatan dizi hafta içi her gün ekrana geliyor. Bir ailenin her şeye rağmen ayakta kalma çabası ve aile bağlarına olan inançları seyirciye aktarılıyor.

Kaynak: Bültenler
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