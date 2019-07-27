İncilipınar Parkı'na bir yeşil bayrak daha

Denizli'deki İncilipınar Parkı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yeşil Bayrak ödülünü alan Türkiye'deki tek park oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncilipınar Parkı, park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için 1996 yılında İngiltere'de başlayan daha sonra tüm dünyaya yayılan Yeşil Bayrak ödülünü almayı başardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İngiltere'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından değerlendirmeye alınan İncilipınar Parkı'yla bu yıl da Yeşil Bayrak ödülünü alan Türkiye'deki tek kurum olmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İncilipınar'ın geçen yıl Yeşil Bayrak ödülünü Türkiye'de alan ilk park olduğunu, bu gururu 2019 yılında da aynı şekilde sürdürmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

İncilipınar Parkı'nın bugünlere gelmesinde önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin büyük emekleri olduğunu ifade eden Zolan, "Emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Denizli, park ve yeşil alan çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. İncilipınar Parkı dünyanın sayılı parkları arasında yer alıyor. Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Denizlimiz tüm bu güzellikleri fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bu güzellikleri artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşil Bayrak Ödülü Uluslararası Geliştirme Müdürü Carl McClean de İncilipınar Parkı'nın Yeşil Bayrak ödülü ile mümkün olan en yüksek çevre standartlarına sahip bulunduğunu ve mükemmel ziyaretçi olanaklarına sahip olduğunu kanıtladığını belirterek, "Her bayrak, Yeşil Bayrak standartlarını korumak için yorulmadan çalışan binlerce çalışanı ve gönüllüyü onurlandırıyor. Dünyanın dört bir yanında harika yeşil alanların olmasından gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA