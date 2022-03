İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen programda İncili Gastronomi Rehberi 'İnci' Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi "İnci" Ödülleri töreni, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yeme içme sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Törende dereceye girerek 'İnci' sahibi olan restoranlara ödülleri, Bakan Ersoy ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"TÜM BU PROJELERDE AMACIMIZ ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK"

Törende konuşan Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak Türkiye'nin bu eşsiz konumunun, kültürel çeşitliğinin ve tarihsel birikiminin şekillendirdiği zengin yeme-içme kültürünün dünyaya tanıtılması noktasında birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm bu projelerde amacımız Türk mutfağını markalaştırmak, yemek kültürümüzü tanıtmak, gastronomi turizminde dünyada lider destinasyonlar arasında yer almak ve gurme turistleri Türkiye'ye çekerek ülkemizin bu alanda da hak ettiği noktada yer almasını sağlamaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DE BU ÇERÇEVEDE ÖNEMLİ BİR ROTA OLACAĞINI ANLATMAK İSTİYORUZ"

Türk ve dünya mutfağını buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Bir diğer önemli hedefimiz de Türkiye'de yerel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfaklarından en seçkin lezzetlerin de tadılabileceğini gösterebilmek. Dünyada 'Gastrocity' olarak da adlandırılan Londra, Paris, New York gibi büyük metropollere fine dining amacıyla gidenlere Türkiye'nin de bu çerçevede önemli bir rota olacağını anlatmak istiyoruz. Özellikle İstanbul, Bodrum, İzmir ve Çeşme gibi destinasyonlarımız birer Gastrocity adayı olarak öne çıkıyor. Bu noktada gastronomiyi ön plana çıkardığımız yeni İstanbul filmimiz dünyada 125 ülkede televizyon ve dijital mecralarda yayına girdi. Ayrıca Go Türkiye'nin Youtube kanallarında da izleyiciye sunuldu. Gastronomi turizminde mutfağımızı dünyada tanıtmak amacıyla tüm bu planlarımıza ek olarak bir de Türk Mutfağı Haftası'nı kutlama kararı aldık. Bu seneden itibaren her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde hem Türkiye'de hem de yabancı temsilciliklerimizin olduğu merkezlerde Türk yemekleri, çeşitli etkinliklerle tanıtılarak bu özel hafta kutlanacak" şeklinde konuştu.

