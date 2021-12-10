İnciburnu açıklarında arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İnciburnu açıklarında makine arızası yapan balıkçı teknesinin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İnciburnu açıklarında makine arızası yapan balıkçı teknesinin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, 9 metrelik teknenin KEGM-9 botu tarafından Haydarpaşa'ya yanaştırıldığı açıklaması yapıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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