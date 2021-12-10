İnciburnu açıklarında arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnciburnu açıklarında arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı

İnciburnu açıklarında arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İnciburnu açıklarında makine arızası yapan balıkçı teknesinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İnciburnu açıklarında makine arızası yapan balıkçı teknesinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, 9 metrelik teknenin KEGM-9 botu tarafından Haydarpaşa'ya yanaştırıldığı açıklaması yapıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title