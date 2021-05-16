'İnci' ve 'Güçlü' doğa parkının yeni maskotları

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda en çok ilgi gören hayvanlar arasında yer alan ve iri cüsseleri ile dikkat çeken bozayıların sayısı iki sevimli yavrunun katılmasıyla arttı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda en çok ilgi gören hayvanlar arasında yer alan ve iri cüsseleri ile dikkat çeken bozayıların sayısı iki sevimli yavrunun katılmasıyla arttı. 'İnci' ve 'Güçlü' isimleri verilen yavru ayılar, parkın yeni maskotu haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan farklı türlerdeki hayvanların sayısı yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Çocukların ve gençlerin internet ortamında veya belgesellerde görebildikleri onlarca çeşit hayvan türünü bünyesinde barındıran, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce misafirin ziyaret ettiği Tarsus Doğa Parkı'ndaki güzellikler, yeni yavruların dünyaya gözlerini açmasıyla daha da büyüyor.

4 AYLIK AYILAR, SÜT VE MEYVE İLE BESLENİYORBüyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren ve hayvan popülasyonunun devamlılığını da sağlayan parkta yer alan ve iri cüsseleri ile dikkat çeken boz ayılara 4 ay önce 2 yavru katıldı. Biri dişi, biri erkek olan yavrulara 'İnci' ve 'Güçlü' isimleri verildi. Doğası gereği zarar vermemesi için baba ayıdan ayrı bir alana konulan bozayı yavruları, yaşam alanlarında koşuyor, birbirleriyle oyunlar oynuyor ve havuza giriyor. Parkın veteriner hekimi ve personelleri tarafından yakından ilgilenilen ve 4 aylık olan yavru ayılar süt, meyve ve çeşitli yiyeceklerle besleniyor.'DOĞAL YAŞAMLARINA UYGUN ORTAM HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, üreme sezonun açıldığını ve yavru ayıların sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ayılarımız Türkiye'de görülen türlerimizden bozayı. Annelerinden ayıralı da yaklaşık 1 ay oldu. Bundan sonraki süreçte biz ilgileneceğiz. Şu anda kanatlı ürünleri, meyve, sebze; bunlarla besleniyorlar. Bundan sonraki hayatlarında buradalar. Doğal yaşamlarına uygun şekilde ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Hiçbir sağlık problemleri olmadı. Gayet düzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Ortam refahları da çok iyi. O yüzden bir sağlık problemiyle karşılaşmadık. Zaten gerekli aşı ve vitamin desteklerini de yapıyoruz."'MUTLULAR, REFAH İÇİNDE YAŞIYORLAR'Anavatanı Madagaskar olan lemur, parkın en özel hayvanları arasında yer alan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan oklu kirpi ve ceylanların da yavruladığını ifade eden Çevirgenoğlu, "Diğer hayvan türlerimizden de doğum yapanlar var. Lemurlarımız yaklaşık bir ay önce doğum yaptılar. Ayrıca oklu kirpilerimiz var, onlar da nesli tükenme tehlikesi altında olanlardan. Son 1 haftada da 5 tane ceylan yavrumuz dünyaya geldi. Tarsus Doğa Parkı'nda mutlular, refah içinde yaşıyorlar. İnşallah bu nesli tükenmekte olan hayvanlar için tek gayemiz onlara uygun ortamlar yaratıp çoğalmalarını sağlamak" dedi.

Çevirgenoğlu, lemurların yavrularını kucaklarından indirmeden beslediklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Meraklı, sevecen ve heyecanlı hayvanlar. Çok hareketliler, yavruda da bir problemimiz yok. İnşallah o da sürüye karışacak, birkaç yıl içerisinde ergenliğe kavuşup o da çiftleşip üreyecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN