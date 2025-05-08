İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 43. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Büyük açılış gerçekleşiyor!

Dilber ve Yıldız sonunda hayallerini kurdukları dükkanları için görkemli bir açılış gerçekleştiriyor. Ancak diğer tarafta Kuyucaklılar için büyük bir savaşın fitili ateşleniyor. Ferda'nın hastalığı ise günden güne daha da ciddileşiyor.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, torununun varlığıyla mutlu olmayı ve sevinmeyi başarıyor!

Azem, Ferda'yı tanıdıkça ona olan babalık duygusu her geçen gün daha da güçlenir. Ferda'nın hastalığına çarenin ailesinden gelebileceğini bilen Azem durumu çocuklarına açar. Nehir'in durumu kan vermeye engeldir. Cihan ise kan vermeyi kesinlikle reddeder. Onun, Ferda'ya ve geçmişlerine olan öfkesi dinmiyordur.

Dilber ve Yıldız, hayal ettikleri dükkanı açmak üzeredir. Semi, Cihan'ı rahatsız etmeye devam ederken Reyyaz'la olan ilişkisini de sürdürüyordur. Ferda'yı tedaviye ikna etmenin tek yolu bazı gerçekleri açıklamaktan geçmektedir. Bunun için Azem somut bir adım atmak zorunda kalacak.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İnci Taneleri dizisini Kanal Dplatformlarından canlı izleyebilirsiniz.