İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 42. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem'in torunu en kıymetlisi oldu!

"Evlat ceviz ise, torun ceviz içidir..." Azem torunundan ailesine bahseder. Dilber, Azem'in torununa oldukça sevinir. Azem'in çocukları ise büyük bir şok içerisindedir.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem'in yaşam ağacı eklenen yeni dallarla beraber büyümeye hazırlanıyordur. Bu esnada Nehir hayatının en zor sınavındadır. Azem ve Cihan tüm güçleri ile Nehir'in yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya hazırdır. Dilber artık Yıldız ile hayal ettikleri girişim için somut bir adım atmaya karar verir. Ferda geçmişten hiç haberi yokken, hastalığı nedeniyle geleceğinden de umudunu kesmek üzeredir. Azem bu genç adamın yaşamı için çocuklarıyla, karşı karşıya gelmeyi göze alır. Ama bu Cihan için en zor kararlardan biri olacaktır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.