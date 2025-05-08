Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 44. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem'in hayat mücadelesi devam ediyor! Azem apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra hayat mücadelesine devam ediyor, bu sırada geçmiş Azem ve diğerleri için gümbür gümbür gelmeye devam etmekte!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem büyük sırları itiraf ediyor!

Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Gerçekler hem Cihan hem de Nehir için çok ağırdır. Azem herkes için büyük bir şok yaratan sırrı söyledikten sonra ortadan kaybolur.

Dilber, Azem için çok endişelenir. Piraye bir yandan Azem'in büyük sırrının öğrenmenin şokunu yaşarken diğer yandan şirketteki pozisyonunu korumanın yollarını aramaktadır. Cihan kızgın olmasına rağmen sevgisi ağır basar ve babasını arar. Nehir ne yapacağını nereden başlayacağını bilemez. Azem herkesten ve kendinden uzak bir yere gitmiştir. Artık tüm sırlardan arınmış yeni bir yol vardır herkesin önünde.

İNCİ TANELERİ 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragmanı Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Büyük açılış gerçekleşiyor!

Dilber ve Yıldız sonunda hayallerini kurdukları dükkanları için görkemli bir açılış gerçekleştiriyor. Ancak diğer tarafta Kuyucaklılar için büyük bir savaşın fitili ateşleniyor. Ferda'nın hastalığı ise günden güne daha da ciddileşiyor.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, torununun varlığıyla mutlu olmayı ve sevinmeyi başarıyor!

Azem, Ferda'yı tanıdıkça ona olan babalık duygusu her geçen gün daha da güçlenir. Ferda'nın hastalığına çarenin ailesinden gelebileceğini bilen Azem durumu çocuklarına açar. Nehir'in durumu kan vermeye engeldir. Cihan ise kan vermeyi kesinlikle reddeder. Onun, Ferda'ya ve geçmişlerine olan öfkesi dinmiyordur.

Dilber ve Yıldız, hayal ettikleri dükkanı açmak üzeredir. Semi, Cihan'ı rahatsız etmeye devam ederken Reyyaz'la olan ilişkisini de sürdürüyordur. Ferda'yı tedaviye ikna etmenin tek yolu bazı gerçekleri açıklamaktan geçmektedir. Bunun için Azem somut bir adım atmak zorunda kalacak.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.