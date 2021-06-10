İnci Sokağı kitabı konusu nedir? Neyi anlatıyor, hangi dönemi anlatır? Kitabın yazarı kim? İnci Sokağı ne zaman yazıldı?
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İnci Sokağı kitabı konusu nedir? Neyi anlatıyor, hangi dönemi anlatır? Kitabın yazarı kim? İnci Sokağı ne zaman yazıldı?

İnci Sokağı kitabı konusu nedir? Neyi anlatıyor, hangi dönemi anlatır? Kitabın yazarı kim? İnci Sokağı ne zaman yazıldı?
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Sedat Peker sosyal medyada İnci Sokağı kitabı hakkında paylaşım yaptı. Bunun ardından İnci Sokağı kitabı konusu nedir, kitap neyi anlatıyor, kitabın yazarı kimdir merak edildi. İnci Sokağı kitabı hakkında bilgiler yazımızda...

İnci Sokağı kitabını kim yazdı? İnci Sokağı kitabı nedir, ne anlatıyor?

İNCİ SOKAĞI KİTABI YAZARI KİMDİR?

İnci Sokağı kitabının yazarı 'Rodney William Whitaker' 'dır. Yazar romanlarında genellikle Trevanian takma adını kullandığı için bu isimle tanınır. Yani bilindik adı Trevanian olarak geçer.

İNCİ SOKAĞI KİTABI KONUSU NEDİR?

İnci Sokağı Trevanian'ın (Rodney William Whitaker) ölümünden önce yazdığı son kitap. Otobiyografik öğelerde barındıran eser otuzlu ve kırklı yılların Amerikasından kesitler sunuyor. Trevanian bu kitapta yoksulluk içerisinde geçen çocukluğunun önemli bir bölümünü geçirdiği New York'un Albany bölgesindeki sokağını, oradaki ilişkileri, annesi ve kız kardeşlerinin yaşama bakışlarını kendine has üslubu ile anlatıyor. Mahallenin yahudi bakkalı ve o zamanki toplumun yahudilere bakışı, seçim için oy kaygısında olan politikacıların halka yaklaşım şekilleri, mahalledeki dış dünya ile ilişkisi az insanlara yaklaşımlar Trevanian tarafından hem çocukluk yılları gözüyle hem de günümüzün bakış açısı değerlendiriliyor. Hem bir belgesel hem otobiyografi hem de roman içeriğine sahip eser Trevanian'ın ailesine ilişkin son değerlendirmeleri ile son buluyor.

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İnci Sokağı kitabı konusu nedir? Neyi anlatıyor, hangi dönemi anlatır? Kitabın yazarı kim? İnci Sokağı ne zaman yazıldı? - Haberler
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