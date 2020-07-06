İnci kefalinin zorlu yolculuğu
Drone ile genel görüntü Martların kapışması Kayım Arslan ile röportaj Esma Ünlü ile röportaj VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin suyun akışının tersine gerçekleştirdiği yolculuğu devam ediyor.
06.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:16
Drone ile genel görüntü
Martların kapışması
Kayım Arslan ile röportaj
Esma Ünlü ile röportaj VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin suyun akışının tersine gerçekleştirdiği yolculuğu devam ediyor. Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan balık bendine gelen eden çok sayıda kişi, binlerce inci kefalinin yolculuğuna tanıklık ediyor.
Kaynak: AA