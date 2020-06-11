İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor
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İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor

İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefali, üreme döneminde yumurtalarını bırakmak üzere zorlu göçe devam ediyor.

11.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:32

İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor

VAN - Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefali, üreme döneminde yumurtalarını bırakmak üzere zorlu göçe devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük gölünde yaşayan ve neslinin devamı için üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü renkli görüntüler oluşturuyor. Erciş ilçesinde Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan balık bendine akın eden çok sayıda kişi, binlerce inci kefalinin yolculuğuna tanıklık ediyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla vatandaşların inci kefalinin göçünü izlemeye akın ettiklerini ifade den Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Pandemi nedeni ile bu sene inci kefalleri insanlara, insanlar da İnci kefalleri ne hasret kalmıştı. Şu anda göçün ortalarındayız. 15 Temmuz'a kadar sürecek olan av yasaklarının sonuna doğru gelmeye başladık. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi ile beraber adeta insanlar hasret kaldıkları inci kefalleri ile buluştular ve inci kefallerinin zıplamaları görmek için göz gözlem noktalarına doğru gelmeye başladılar. Aslında bu bize şunu gösteriyor. İnsanlar her yıl inci kefallerinin gelmesini hasretle bekliyor. İnsanlar burada yokken burası sessiz, ıssız. İnsanların gelmesiyle beraber adeta burası anlam kazandı. Her şey insanlar için var. Balıkta insanlar için var. İnci kefallerini koruyabildiğimiz sürece binlerce insanın burada göreceğiz. Şu anda Erciş balık bendindeyiz. Etrafta binlerce insan var hepsi sosyal mesafeyi dikkat ederekten balık göçünü izlemek için bu alana geldi. Umuyoruz ki bir daha böylesini hastalıklar felaketler yaşamayız hayatımız olağan akışında devam eder" dedi.

İnci kefalinin yolculuğu devam ediyor

Kaynak: İHA

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