İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı.

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ediyor.

15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara başlattığı göç sırasında karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışması renkli görüntüler oluşturuyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında ziyarete açılan balık bendinde yoğunluk oluştu.

Erciş ilçesinde vatandaşlar, binlerce inci kefalinin yolculuğunu izledi.

Balık bendine gelen fotoğraf tutkunları da balıkların engelleri aşmasını görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca