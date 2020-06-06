İnci kefalinin martılar ile mücadelesi
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İnci kefalinin martılar ile mücadelesi

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, suyun tersine yüzerek tatlı sulara göçü sırasında martılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

İnci kefalinin martılar ile mücadelesi
06.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:13

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, suyun tersine yüzerek tatlı sulara göçü sırasında martılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara başlattığı göçle dikkati çeke incikefalininyolculuğu devam ediyor. Dünyada sadece Van Gölü' nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üremek için tatlı suyun akışının tersine göçü devam ediyor.Neslinin devamı için akıntının tersine yüzen inci kefali balıkları, önüne çıkan engelleri ise uçarak geçiyor. Bu sırada balıkları avlamak için nöbet bekleyen martılar ise, kaptıkları balıklarla günlerini gün ediyor. Sokağa çıka kısktlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar balık göçünü izlemeye gelirken, inci kefallerinin zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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