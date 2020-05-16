İnci kefalinin görsel şölenini salgın nedeniyle izleyen olmadı DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu başladı.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu başladı. Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendinde balıkların engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen ve martıların onları avlama çabasını, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle izleyen olmadı.

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından tedbir alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunuyor. Van'ın Erciş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan balık bendine göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin görsel şovu ve martıların onları avlama çabasını, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle izleyen olmadı.Sıddık İşleyen, her yıl yüzlerce vatandaşın balıkların göçünü izlemek için balık bendine geldiğini, ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirterek, "Her yıl bu mevsimlerde uçan balıkların göçünü izlemeye geliyorum. Bu yıl ilk kez geldim ve bugün onların göçüne şehit oldum. Martılar ve balıkların çekişmesi tam bir görsel şölen diyebilirim. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında balık bendi alanına girmek yasaklanmış. Umarım en kısa zamanda bu salgın biter ve balıkların kutsal yolculuğuna hep beraber şahit oluruz. Bu bağlamda balıkları koruma altına alarak kaçak avcılığın önüne geçen güvenlik güçlerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA