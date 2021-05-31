İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor

İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

ABD'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Abdullah Kasımoğlu, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü görüntülemek için memleketi Van'ın Erciş ilçesine geldi.

ABD'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Abdullah Kasımoğlu, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü görüntülemek için memleketi Van'ın Erciş ilçesine geldi. Kasımoğlu, çektiği fotoğraflarla inci kefalini ABD'de tanıttığını söyledi.

ABD'de yaşayan doğa fotoğrafçısı 2 çocuk babası Abdullah Kasımoğlu, Van Gölü'nün tuzlu, sodalı suyunda yaşayan, üreme zamanı olduğu için şimdilerde tatlı sulara göçü süren inci kefalinin zorlu yolculuğunu görüntülemek için her yıl olduğu gibi bu yıl da memleketi Van'ın Erciş ilçesine geldi. Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin Deliçay'da fotoğraflarını çeken 35 yıllık doğa fotoğrafçısı Kasımoğlu, "Yaklaşık 35 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. 20 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Her yıl inci kefali göçünün başladığı dönemlerde memleketime gelip, martıların ve inci kefallerinin görsel şöleninin fotoğraflarını çekiyorum. Burada çektiğim fotoğrafları arşivimde biriktirip, Amerika'da yaşayan yakın arkadaşlarım ve bazı platformlarda paylaşarak buranın tanıtımını yapıyorum" dedi.


İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

Çin'in Kovid-19'u 'laboratuvarda ürettiği ve izlerini gizleme çalıştığı' iddia edildi
Çin'in Kovid-19'u "laboratuvarda ürettiği ve izlerini gizleme çalıştığı" iddia edildi
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
Maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran kabin görevlisinin 2 dişini kırdı
Maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran kabin görevlisinin 2 dişini kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnci kefalinin fotoğraflarını çekip ABD'de tanıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 11:37:02. #1.13#

title