İnci kefalinin akıntıya karşı yolculuğu devam ediyor
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İnci kefalinin akıntıya karşı yolculuğu devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Haberler | Yerel

İnci kefalinin akıntıya karşı yolculuğu devam ediyor Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı.

İnci kefalinin akıntıya karşı yolculuğu devam ediyor

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için Mayıs ile Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin (Vanbalığı) yolculuğu devam ediyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yolculuğu tatlı su ağızlarına doğru başladı. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için 'uçan balık' olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara zorlu bir yolculuğu devam eden ve her yıl aynı dönemde gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak tatlı sulara geçen binlerce inci kefali, görsel bir şölen sunuyor. Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay ile Muradiye Bendimahi Çayı'nda suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğu başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin izlediği balık göçü, 17 günlük tam kapanmadan dolayı inci kefalinin yolculuğu sessiz devam ediyor.

İnci kefalinin akıntıya karşı yolculuğu devam ediyor
İnci kefalinin akıntıya karşı yolculuğu devam ediyor
İnci kefalinin akıntıya karşı yolculuğu devam ediyor
İnci kefalinin akıntıya karşı yolculuğu devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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