İnci Kefali Balığını Koruma Çalışmalarında 'Yavuz Paşa' Farkı

VAN (İHA) – Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığı için av yasağı yaklaşırken, mart ayı başında yapılan koruma çalışmaları koordinasyon toplantısında ise Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar damga vurdu.

Van'a geldiği günden beri "Gücümüz Sevgimizdir" sloganı ile hareket eden ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve doğa koruma çalışmalarıyla bütün halkın gönlünde yer edinen Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, inci kefali (Van balığı) koruma çalışmalarında sağlanan başarıyla kentte adından söz ettirdi. Toplantıda 2017- 2018 yılı koruma çalışmalarını anlatan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, koruma çalışmalarında emeği geçen bütün kurumlara teşekkür etti. 2018 yılı içerisinde kaçak avcılık yoluyla avlanan balık miktarının 2017 yılına göre dörtte bire düştüğüne dikkat çeken Öğretim Üyesi Akkuş, "Bu başarıda şüphesiz en büyük paylardan birisi Van İl Jandarma Komutanlığı ve konuyla yakından ilgilenen Yavuz Paşamıza aittir. Şunu iyi bilmeliyiz ki doğal kaynaklar sürdürülebilir, fakat sınırsız olmayan kaynaklardır. Belli yönetim ölçütleri içerisinde kullandığımız takdirde sonsuza kadar kullanabiliriz. Fakat teknolojinin verdiği imkanları kullanarak doğal kaynakların üzerinde oluşturacağımız baskı, kötü sonuçlar doğuracaktır" dedi.

"İnci kefali, ülkemizin önemli bir değeridir"

İnci kefali balığı gibi doğal kaynakların yönetiminde koruma çalışmalarını yürüten kurumların yaklaşımının büyük önem arz ettiğini dile getiren Akkuş, "Bu noktada Van İl Jandarma Komutanımız Yavuz Özfidan Paşamızın geldiği ilk günden beri 'İnci kefalleri ülkemizin önemli bir değeri ve gelecek nesillerin bizlere bir emanetidir' yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşım bizlerin arzu ettiği ve sorunların çözümünde etkili bir yaklaşımdır. Ülkemizde bunun ikinci bir örneğine rastlamanız çok zordur" diye konuştu.

"Yavuz Paşa, balıkçıların da sevgisini kazandı"

İnci kefallerinin koruma çalışmalarından dolayı jandarma ve Yavuz Paşa'nın balıkçıların sevgisini de kazandığını ifade eden Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Van Gölü'nde balıkçılık yapan balıkçılarla her görüşmemizde, jandarmadan ve Yavuz Paşa'dan sevgi ile bahsetmektedir. Bu durum devlet ile halkın bütünleşmesine, kaynaşmasına güzel bir örnektir. Van Gölü balıkçılarının her birinin gönlünde yer eden Yavuz Paşamıza ve Van İl Jandarma Komutanlığında emeği geçen her bir personele sonsuz teşekkür ederiz." - VAN

Kaynak: İHA