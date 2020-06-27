İncesu ilçesinde 16 ev karantinaya alındı Kayseri'nin İncesu ilçesinde Covid-19 sonucu pozitif çıkan hastanın temaslı olduğu belirlenen 16 ev karantinaya alındı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Covid-19 sonucu pozitif çıkan hastanın temaslı olduğu belirlenen 16 ev karantinaya alındı.

İncesu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun İncesu ilçesinde yaptığı çalışmalarda Covid - 19 pozitif olarak tespit edilen bir hastanın temas ettiği vatandaşların yaşadığı 16 ev karantinaya alındı. Karara göre Saraycık Mahallesinden 7 ev, Kızılören Mahallesinden 7 ev ve Bahçelievler Mahallesinden 2 ev 14 gün süre ile karantinaya alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA