İncesu'da "Uyuşturucu ve Hırsızlık Konferansı" Düzenlendi
İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler vatandaşlara, "Uyuşturucu ve Hırsızlık Konferansı" verdi.
İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler vatandaşlara, "Uyuşturucu ve Hırsızlık Konferansı" verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şamil Ergün, belediyesinin konferans salonunda düzenlenen konferansta katılımcılara hırsızlık olayları ve uyuşturucu konusunda bilgi verdi.
Ergün, özellikle esnafları hırsızlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyardı.
Konferansa, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Boylu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, daire amirleri, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlar katıldı.