İncesu'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı Jandarma ekipleri tarafından İncesu ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından İncesu ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre tarihi eser bulmak amacıyla arama yaptıkları belirlenen H.Y., U.T., M.A. ve R.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda 1 adet dedektör, 2 adet bakır arama çubuğu, 1 adet sinyal verici demir saplı çubuk, 1 adet tablet ve 3 adet kazı malzemesi gele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA