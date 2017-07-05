İncesu'da Silahlı Kavga Muhtar ve Amcası Öldürüldü

KAYSERİ'nin İncesu İlçesi'nde tarla anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ötebatan Mahallesi Muhtarı Bekir Sevinç ve amcası Mustafa Sevinç öldü, 7 kişi yaralandı. Cinayete karışan 4 kişiden 2'si yakalandı. 2'si kayıplara karıştı.



İncesu ilçesine bağlı Ötebatan Mahallesinde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Tağman ve Sevinç aileleri arasında dün gece geç saatlerde silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada Ötebatan Mahalle Muhtarı 40 yaşındaki Bekir Sevinç ile amcası, 55 yaşındaki Mustafa Sevinç öldü, 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Ölen Mustafa ve Bekir Sevinç'in cesetleri İncesu Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralanan 7 kişi ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Ölenlerin yakınları İncesu Devlet Hastanesi'ne akın ederken, jandarma ve Çevik Kuvvet ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı. Ölenlerin yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aranan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı. Yapılan otopside ölenlerin baş ve ve vücutlarında kurşun ve saçma yarası ile darp izi bulunduğu belirlendi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma ve firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.



- İncesukayseri