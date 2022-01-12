İncesu'da gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indiren şahıs yakalandı - Haberler
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İncesu'da gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indiren şahıs yakalandı

İncesu'da gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indiren şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin İncesu ilçesinde gece vakti taşla 6 işyerinin camını kıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde gece vakti taşla 6 işyerinin camını kıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karamustafa Paşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eline aldığı taşla cadde üzerindeki iş yerlerinin camını kırdı. 6 iş yerine zarar veren şahıs, bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sabah iş yerlerini açmaya gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kamer kayıtlarını inceleyen vatandaşlar, şahsın yakalanması için şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli şahsın B.B. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

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