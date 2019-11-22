İncesu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

22.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:28

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk İlkokulu konferans salonunda düzenlenen törene İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Konuralp Usta, okul müdürü Sadık Temizyürek, öğretmenler ve veliler katıldı.

İncesu Atatürk İlkokulu öğretmenleri ve bazı öğrenciler tarafından düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, slayt gösterisi sunuldu, şiir okundu.

Program, yapılan ikramlarla son buldu.

Kaynak: AA