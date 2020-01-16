İncesu Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl etkinlikleri

16.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:26

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, yarıyıl tatilinde öğrenciler için farklı etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

İlmek, yaptığı açıklamada, Erciyes'e günübirlik ücretsiz kayak gezisi düzenleyeceklerini ifade etti.

Sömestr tatilinde karne hediyesi olarak iki hafta üst üste sinema gösterimi yapacaklarını da belirten İlmek, "Karne heyecanı yaşayan başta öğrencilerimize, velilerimize ve baş tacı öğretmenlerimize güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA