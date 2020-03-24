İncesu Belediyesi hijyen çalışması yaptı
İncesu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun kullandığı yerleri yıkadı.
24.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:02
İncesu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun kullandığı yerleri yıkadı.
Sabah saatlerinden itibaren ilçenin ana arterlerini ve halkın yoğun kullandığı önemli noktaları yıkayan ekipler, ardından dezenfekte çalışması yaptı, bazı iş yerlerini ilaçladı.
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ekiplere teşekkür ederek, çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Başkan İlmek ve ekipler, esnafa maske de dağıttı.
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Kaynak: AA