İncesu Barajı, milli ekonomiye yılda 7,5 milyon lira katkı sağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İncesu Barajı, milli ekonomiye yılda 7,5 milyon lira katkı sağlayacak

İncesu Barajı, milli ekonomiye yılda 7,5 milyon lira katkı sağlayacak
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Çorum'un Osmancık ilçesine inşa edilen İncesu Barajı'nın tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 7 milyon 500 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Çorum'un Osmancık ilçesine inşa edilen İncesu Barajı'nın tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 7 milyon 500 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, İncesu Barajı'nın 3,62 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Barajın sulama amaçlı kullanımı için inşa çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "Projenin yüzde 70'lik kısmı tamamlanmış olup, 28 bin 616 metrelik sulama hattının 21 bin 612 metresi döşenmiştir. Projenin tamamının bitirilmesi ile 9 bin 750 dekar tarım alanı sulamaya açılacak. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 7 milyon 500 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

DSİ'nin mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çorum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Enes Ünal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İncesu Barajı, milli ekonomiye yılda 7,5 milyon lira katkı sağlayacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 13:47:53. #1.16#

title