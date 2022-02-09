İncesaz'dan 25. Yıla Özel Konser

İSTANBUL (Snob Magazin) - Kayıtları bitmiş olan yeni şarkılarını 2022 ilkbahar aylarında yayınlamayı planlayan İncesaz, 15 Şubat akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşecek özel bir konserle kuruluşunun 25. yılını kutlayacak.

İNCESAZ GRUBU HAKKINDA

Tanburda Murat Aydemir, kemençede Derya Türkan ve gitarda Cengiz Onural tarafından 1997 yılında kurulan İncesaz, 1998'de kanunda Taner Sayacıoğlu'nun katılmasıyla ilk albümü "1/ Eski Nisan"ı 1999'da yayınladı.

Türk televizyon tarihine damga vuran İkinci Bahar ve Ekmek Teknesi gibi dizilerin de müziklerini yapan gruba 2001 yılında Akın Aral dahil oldu. "2/ Eylül Şarkıları" isimli şarkıların çoğunlukta olduğu albümleri de böylece ortaya çıktı. Şarkılar, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Melihat Gülses tarafından seslendirildi.

2003 yılında vurmalı çalgılarda Engin Gürkey iki albüm süreci için İncesaz'a katıldı. Bu ekiple üçüncü albüm tamamlandı ve mayıs 2004'de yine Kalan Müzik tarafından yayınlandı: "3/ İstanbul'a Dair". Albümde ilk kez klasik yaylı çalgılar dörtlüsünün eşliği duyuluyordu (Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Efdal Altun ve Hakkı Öztürk). Solist sazlar her zamanki gibi tanbur, kemençe, kanun ve klarnet idi.

2005'te yayınlanan, "4/ Mazi Kalbimde" albümünde, İncesaz, kendi çalışmalarının yanı sıra yüzyıl öncesinin tango ve kantolarını da yorumladı. Albümün şarkılarını Dilek Türkan okuyor, vokallerde Bora Ebeoğlu yer alıyordu.

Cengiz Özkan'ın solistliğini yaptığı "5/ Elif" 2007 yılında Kalan Müzik tarafından yayınlandı. 2003 yılından bu yana İncesaz grubunda vurmalı sazlar çalan Türker Çolak bu albümle birlikte Engin Gürkey'in yerine İncesaz grubuna dahil oldu. Dilek Türkan'ın solistliğini yaptığı "6/ Kalbimdeki Deniz" 2009 yılında yine Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Bu albümde İncesaz grubunun çalışmalarında kurulduğu günden bu yana yer alan Bora Ebeoğlu da solo bir şarkı seslendirdi.

İncesaz 2008 yılında Türk Hava Yolları'nın kuruluşunun 75. Yılı yıldönümü için yedi bölümden oluşan ve "Yollar" ismini taşıyan senfonik bir beste yaptı. Bu eser İncesaz solistleri ve Macar Radyo Senfoni Orkestrası ile Budapeşte'de kaydedildi, peşinden İstanbul'da özel bir konserde icra edildi ve bu konser de canlı olarak kaydedildi. Bu eserin çeşitli bölümleri o yıldan bu yana THY uçaklarında çalınıyor. Bu çalışma daha sonra "7/ Yollar" adıyla 2011 yılında Kalan Müzik tarafından bir İncesaz albümü olarak yayınlandı.

2009 yılında "Berlin Filarmoni" konser salonunda gerçekleşen İncesaz konseri ile Volkan Hürsever İncesaz grubuna dahil oldu. Solistliğini Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu'nun yaptığı "8/ Geçsin Günler" albümü 2014 yılında yayınlandı. Bu albümde kemençede Emre Erdal, viyolonselde Hakkı Öztürk, klarinette Evrim Güvemli ve Rezonans Akapella Korosu konuk sanatçılar olarak yer aldılar.

Yine solistliğini Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu'nun yaptığı "9/ Peşindeyim" albümü, 2017 Aralık'ta yayınlandı.

İncesaz bugün de yeni şarkılar yapmaya devam ediyor. "10/ Mavi Kayık" adında iki şarkıdan oluşan 45'lik plakları, 2020'nin Şubat ayında yayınlandı. Kayıtları bitmiş olan yeni şarkılarını 2022 ilkbahar aylarında yayınlamayı planlıyorlar.

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