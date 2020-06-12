İncelemeye gitti, doluya yakalandı
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İncelemeye gitti, doluya yakalandı

Ayağının tozu ile geçtiğimiz gün yaşanan dolu zarar gören çiftçiyi ziyarete giden CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, doluya yakalandı.

İncelemeye gitti, doluya yakalandı
12.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:31

Ayağının tozu ile geçtiğimiz gün yaşanan dolu zarar gören çiftçiyi ziyarete giden CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, doluya yakalandı. Aydın, köylünün zararının devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Keles ilçesinde yarım saatten fazla süren dolu yağışı tarım alanlarına ciddi zararlar verdi. Özellikle Kozağacı adı verilen bölgede Hereke, Çayören, Davutlar, Denizler, Durak, Issızören, Harmandemirci,Yunuslar köylerindeki kiraz, çilek, vişne, erik, ceviz gibi ürünler dolu yağışı sebebiyle hasar gördü. Ankara'dan dönen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'da ayağının tozu ile çiftçiyi ziyarete gitti. Aydın, ilçeye geldiğinde yine yoğun yağmur ve dolu yağışıyla karşılaştı.

Konuyu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan Aydın, verdiği önergede çiftçilerin ağır girdi maliyetleri ve ürün hasadının umuduyla da bankadan kredi çektiğine dikkat çekti. Aydın, Bakan Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu bölgede dolu yağışının sebep olduğu zararın karşılanması amacıyla bir anlaşmanız var mı? Bakanlık olarak bu bölgeyi 2090 Doğal Afet Kanununun kapsamına almayı planlıyor musunuz? Bu kapsamda tek geliri çiftçilik olan köylülerin tespitini yaparak, zararlarının nakdi yardım olarak tanzim edilmesi için bir çalışmanız olacak mı? Ayrıca bankalara kredi borcu olanların borçlarının bir yıl süreyle ertelenmesi ve çiftçinin bu yıl bahçeleri için yaptıkları girdi maliyetlerinin karşılanması maksadıyla bir planlamanız var mı?"

İlçe genelinde toplamda 15 bin tona yakın kiraz üretildiğini ve yaşanan afet bölgesinde bunun 6 bin tona yakınının zarar gördüğünü belirtti. Zarar gören meyvelerin satılamayacağı ve dalında çürüyeceği kesin fakat seneye tekrardan ağaçların meyve vermesi için şu anki kirazların genede ağaçlardan toplanması gerektiği ifade edildi. Sıyırma yöntemi kullanarak mutlaka mahsulü ne yerde nede ağaçta bırakılmaması gerektiği ziraat yetkilileri tarafından açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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