İncelemelerde bulunan Süleyman Soylu İstanbul'da karşılaştığı manzarayı anlattı: 12 km yürüdüm, o tabloyu görmek istedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahada incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının karşısına geçen Soylu, "Gece 03.00'ten beri 10-12 kilometre ben yürüdüm. Oradaki tabloyu görmek istedim. Ağır vasıtaları, makas yapan kamyonları gördüm. Hepsi yolu kapatmıştı. Çekiliyorlar ama olan vatandaşımıza oldu." dedi.

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Gece boyunca incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"KAR YAĞIŞI PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK"

Türkiye'nin her yerinde karın etkisini gördüklerini belirten Soylu, "İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda çok çetin bir mücadele başladı. Hem tipinin hem soğuğun oluşması aynı anda birçok şeyi etkiledi. Sabaha kadar tüm çalışmalar sürdü. Ayrı ayrı bölgelerde sabaha kadar hem kalan araçları hem o saate kadar orada bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için elimizden geleni yaptık. Mahmutbey'den başlayan hattın kontrollü bir şekilde açılması, vatandaşlarımızın barınma yerlerine intikallerinin sağlanması kontrol edildi. Allah'a hamd olsun, sağlık sebebiyle bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş durum meydana gelmedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımız büyük bir zorluk çekti. Kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. 8 Valilik tüm barınma ve konaklama hizmetlerini gerçekleştiriyorlar. 100'e yakın iş makinesi gönderdiler."

"GECE 3'TEN BERİ 12 KM YÜRÜDÜM"

Soylu, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Gece 03.00'ten beri 10-12 kilometre ben yürüdüm. Oradaki tabloyu görmek istedim. Ağır vasıtaları, makas yapan kamyonları gördüm. Hepsi yolu kapatmıştı. Çekiliyorlar ama olan vatandaşımıza oldu. O araç yolu tıkadıktan sonra binlerce araç orada kalıyor. Ana arter ve otoyollarda kar küreme araçlarının girmesine engel oluyor."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri