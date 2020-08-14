İnce Yüzde 51 Oy İddiasıyla Memleket Hareketi Başlattı
CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, gelecek seçimde yüzde 51 oy alabileceği iddiasıyla, "CHP'yi de kurtaracak" diyerek 4 Eylül'de Sivas'ta "Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.
14.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:17
CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, gelecek seçimde yüzde 51 oy alabileceği iddiasıyla, "CHP'yi de kurtaracak" diyerek 4 Eylül'de Sivas'ta "Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı
Kaynak: DailyMotion.com