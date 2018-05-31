İnce Yunanistan'da Konuştu: İlkemiz Yurtta Barış, Dünyada Barış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İlkemiz yurtta barış, dünyada barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken dış politikasının temel prensibi oydu.

İnce Yunanistan'da Konuştu: İlkemiz Yurtta Barış, Dünyada Barış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İlkemiz yurtta barış, dünyada barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken dış politikasının temel prensibi oydu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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