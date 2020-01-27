İnce ve Gönültaş'tan birlik ve beraberlik mesajları

27.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:40

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce,Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş'tan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine ziyaret.



Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce,Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Pütürge ilçe ziyaretinde Bölüklükaya Mahalle Muhtarı (Hüsükuşu Köyü) İbrahim Çolak,Gündeğer Mahalle Muhtarı Selahattin Yıldırım ve Hüsükuşağı Derneği Başkanı Yusuf Usul ile de görüşen İnce ve Gönültaş, Deprem sonrası bölgede 'Alevi-Sünni' provokasyonu yapılmaya çalışıldığına dikkat çekerek,Pütürge halkının bu provokasyona geçit verdiğini söyledi.



Girişimi bir tuzak olarak nitelendiren İnce ve Gönültaş,Birlik ve beraberlik mesajları verdikleri ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm imkanları ile vatandaş yanında olduğunu kısa sürede depremin yaralarının sarılacağına inandıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA