- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, "Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı"
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- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, "Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı"

29.09.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:51

- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti İnce, "Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı" 'Memleket Hareketi' ile Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayan Muharrem İnce'nin en son durağı Uşak oldu.

- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti

İnce, "Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı"

UŞAK - 'Memleket Hareketi' ile Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayan Muharrem İnce'nin en son durağı Uşak oldu. Sık sık uşağa geldiğini belirten İnce, "Türkiye'nin Uşak battaniyesinin sıcaklığına ihtiyacı var" dedi.

Uşak'ta Memleket Hareketi yazılı otobüsle gelen Muharrem İnce, şehir merkezi İsmet Paşa Caddesi'nde yaya olarak yürüyerek esnafa hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla öz çekim yaptı., Uşak Belediyesi binasının karşısında açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı olduğunu ifade etti. İnce, "Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Bugün 23-24'üncü ilimiz oldu. Hakkari'ye de gittik, uşağa da geldik. 81 vilayeti gezeceğiz. Sonra büyük ilçelere gireceğiz, sonra bazı köylere gireceğiz. Türkiye'nin barışmaya ihtiyacı var, Türkiye'nin salıdan salıya birli biriyle kavga eden iktidara ve muhalefete ihtiyacı yok. Türkiye'nin Uşak battaniyesinin sıcaklığına ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan ama tedbirlerimizi de alarak, kendimizi koruyarak, sizleri koruyarak, Türkiye'yi karış karış dolaşıp derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Dertleri dinlemeye çalışıyoruz. Milletin derdine tercüman olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin barışmaya, kucaklaşmaya, sıcaklığa ihtiyacı var. Uşak battaniyesi gibi" diye konuştu.

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından seçim otobüsüne binerek Uşak'tan ayrıldı.

- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, 'Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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