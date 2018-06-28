İnce'nin Videolu Mesajı Dakikalar İçinde On Binlerce Beğeni Aldı

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDECEK"

Kendisi için hazırlanan bir videoyu yayınlayan İnce , paylaşıma, "Hepimizin Türkiye'si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek." notunu düştü.

51 GÜNDE 41 BİN 357 KİLOMETRE

Muharrem İnce'nin mitinglerindeki sözlerinin yer aldığı videoda 51 günde 75 şehirde, 41 bin 357 kilometre yol gidildiği ve 107 miting yapıldığı belirtildi.

BEĞEN BUTONU ÇÖKTÜ

İnce'nin videolu mesajı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

"BU BÖYLE YARIM KALMAYACAK"

Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde yine Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısı eşliğinde seçim çalışmalarından görüntülerin yer aldığı videoya İnce, "Bu böyle yarım kalmayacak" notunu düşmüştü.