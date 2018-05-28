İnce ile Selfie Çeken Vatandaşı Korumalar Sahneden Böyle Savurup Aşağı Attı

Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında bir vatandaş sahneye çıktı. İnce ile selfi çektiren vatandaşı korumalar bir anda sahneden savurup aşağı attı.

İNCE "HUZUR GETİRECEĞİM" VAADİYLE SAHNEDE KONUŞMA YAPTI

"Huzur getireceğim" vaadiyle sahnede konuşma yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin korumaları bir skandala imza attı.

VATANDAŞI SAHNEDEN SAVURUP ATTILAR

CHP'nin kalesi İzmir'de sahneye çıkıp İnce ile selfi çekmek isteyen vatandaşı İnce'nin korumaları sahneden tutup fırlattı.

TEK AMACI SELFİE ÇEKMEKTİ

Tek amacı İnce ile selfie çekilmek olan bir vatandaş, fotoğrafını çektikten sonra korumalar tarafından adeta bir çuval gibi fırlatıldı.