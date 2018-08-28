İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Korgeneral Temel'in Yeni Rütbesini Erdoğan Takacak

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Metin Temel paşa ile ilgili ''Apoletlerini sökeceğim'' sözleri büyük tepki çekmişti.

RÜTBESİNİ ERDOĞAN TAKACAK

İnce'nin o dönemde 2. Ordu Komutanı olan Korgeneral Metin Temel'e yönelik sözleri adeta infiale neden olmuştu. Metin Temel YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etti. Temel'in yeni rütbelerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

TÖREN 29 AĞUSTOSTA

Süperhaber'de yer alan habere göre; Metin Temel ve rütbesi Oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yeni rütbelerini 29 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek törenle Başkan Erdoğan takacak.