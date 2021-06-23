İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
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İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket

İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak için Ağrı'ya geldi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak için Ağrı'ya geldi. Açılışta konuşan İnce, "Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket. Destek istiyorum sizlerden. 50 artı 1'i alacağız" dedi.

Van'daki programının ardından bugün Ağrı'ya gelen Muharrem İnce, partisinin merkez Kağızman Caddesi üzerindeki il başkanlığı hizmet binasının açılışına katıldı. Parti binası önünde il teşkilatı ve partililerce karşılanan İnce, açılış öncesinde yaptığı konuşmasında Ağrı'nın önemli bir hayvancılık kenti olduğunu söyledi. Ağrı'ya son 6 ayda ikinci kez geldiğini belirten İnce, Ağrılı seçmenlerin HDP ile AK Parti arasında kaldığını söyledi.

İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Allah'ın izni ile bunu yapacağız. Ama sizde kendinize şunu soracaksınız. Sıkışmışsınız AKP ile HDP arasına başka hiçbir yere gitmiyorsunuz. Size hizmet etseler de etmeseler de fark etmiyor. ya AKP'ye ya da HDP'ye oy veriyorsunuz. Bakın bu doğru değil. AK Parti'yi de HDP'yi de bırakın Memleket Partisi'ne gelin. Size söz veriyorum. Bizim sloganımız mavi. Projemiz 3 B. Bu memleketi barıştıracağız. Madenci ile çevreciyi barıştıracağız. Sendikacı ile patronu barıştıracağız. Sünni ile Alevi'yi barıştıracağız. Kürdü ile Türkü barıştıracağız. Bu memleketin bütün bütün evlatlarına 3 dil öğreteceğiz. Bir resmi dil Türkçe'yi öğreteceğiz. İki çocuğun anasının konuştuğu dili öğreteceğiz. 3 uluslararası bir dil öğreteceğiz. Üretim ekonomisi kuracağız. Hayvancılığı geliştireceğiz. Sizlerden istediğim şu. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket. Destek istiyorum sizlerden. 50 artı 1'i alacağız."

İnce, konuşmasının ardından il başkanlığının açılış kurdelesini partililerle birlikte kesti. Parti binasının açılışından sonra davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İnce, Ağrı'dan Erzurum'daki il binasının açılışını yapmak üzere yola çıktı.


İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket
İnce: Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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