İnce: Muhalefet, Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etmişMEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldüğünü ileri sürerek, "O da 'hayır' dememiş.

İnce: Muhalefet, Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etmiş

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldüğünü ileri sürerek, "O da 'hayır' dememiş. Böyle duyumlar alıyoruz. Ama Erdoğan'dan korkar aday olamaz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini Ankara'da otelde düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Basın toplantısının başında parti yöneticilerinin isimlerini tek tek sayıp öz geçmişlerini okuyan İnce, daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin gerekli teşkilatlanma çalışmalarını tamamladığını belirten İnce, 6 Şubat'tan sonra yapılacak bütün seçimlere partisinin katılabileceğini belirtti.

İnce, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi'nin ailesinden birinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını, parti üyeliğinin ise devam ettiğini söyledi.