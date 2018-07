İnce: "Koltuğa Yapışanlar Kalkmamak İçin Her Yolu Deniyor, Her Yola Başvuruyor"

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek değişim çok yakında" dedi.

CHP'de 59 il başkanının kurultaya karşı olduğunu açıklamasının ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi. Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek değişim çok yakında" ifadelerini kullandı. - ANKARA