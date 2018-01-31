İnce, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olacağını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, aday olabilmek için yeterli imza sayısını bulduğunu bildirdi.

Elinde bir dosya ile CHP Genel Merkezi'ne gelen İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan İnce, kurultay öncesinde, Kılıçdaroğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nu, aday olabilmesi için yeterli imzanın bulunduğu bir dosyayla ziyaret ettiğini belirten İnce, şöyle konuştu:

"İsterse, kendisine bu dosyayı bırakabileceğimi, isterse Divan'a vereceğimi söyledim. Divan'a vermemin daha doğru olduğunu söyledi kendileri. Partiyi imza baskısından kurtarmak gerektiğini söyledim. Genel başkan yardımcılarının insanlara zorla imza attırdığını, bunun doğru olmadığını, kamuoyunda tartışmalara yol açacağını, bu konuda kendisinin haberinin olmadığına inandığımı ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledim. Sayın delegeler üzerindeki bu baskının kaldırılması gerektiğini, demokratik bir ortamda, özgürce yarışmamız gerektiğini söyledim. Biz, iktidarı eleştiriyoruz. Devletin imkanlarıyla seçimlere giriyorlar, devletin uçağını, helikopterini kullanıyor diye Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz. Parti içi bir yarışta da partinin imkanlarını kullanarak avantaj elde etmenin doğru olmadığını, bunun rahat, demokratik, tartışma ortamında, özgür seçimle sonuçlanması gerektiğini söyledim."

Toplu imza törenlerinin ve TBMM'de milletvekilleri için imza dosyası açılmış olmasının şık bulmadığını Kılıçdaroğlu'na ilettiğini anlatan İnce, "genel başkana destek verin" diye milletvekillerinin üzerinde baskı kurulmasının doğru olmadığını vurguladı.

"Kısır çekişmelere son verilmeli"

Bu durumun, partinin kamuoyunda tartışılmasına yol açacağına işaret eden İnce, "Partinin genel başkanının, delegenin imzasını alıp, oyunu alamamasının partiyi kamuoyunda daha güç duruma bırakacağını ve bu tartışmalara hiç gerek olmadığını, yeter sayıda imzamla birlikte kendi huzuruna geldiğimi ve kısır çekişmelere son verilmesi gerektiğini söyledim." dedi.

Cumartesi günü delegelerin kapalı bir ortamda özgür iradeleriyle oylarını kullanması ve herkesin sonuca katlanması gerektiğini ifade eden İnce, Kılıçdaroğlu'na başarılar dilediğini söyledi.

Muharrem İnce, açıklamasının ardından partiden ayrıldı.