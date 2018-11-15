İnce, Kılıçdaroğlu'ndan Randevu İstedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.

Edinilen bilgiye göre, İnce, randevu talebini CHP Genel Merkezine iletti.

Kılıçdaroğlu'nun bu talebe olumlu baktığı, görüşmenin gelecek hafta parti genel merkezinde ya da TBMM'de gerçekleşebileceği ifade edildi.

İnce'nin görüşmede başta yerel seçimler olmak üzere bazı konularda Kılıçdaroğlu'na görüşlerini aktaracağı öğrenildi.