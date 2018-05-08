İnce'den, Erdoğan'a Yanıt: Simitçiye Çağırsa, Oraya da Giderim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bütün cumhurbaşkanı adaylarından randevu talebinde bulunacağını belirterek, "Kabul ederse Erdoğan'ı da ziyaret etmek isterim" demişti. Erdoğan, "Partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Partimize de ayakları alışmış olur." diyerek yeşil ışık yakmıştı. İnce'den Erdoğan'ın sözleri sonrası bir açıklama daha geldi. İnce, "Memleket işlerinde küslük olmaz, simitçiye çağırsa, oraya da giderim" dedi.

"ÜZERİMDEN PRİM YAPTIRMAM"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, adaylığının resmen açıklanmasının hemen ardından diğer adaylardan randevu isteyeceğini açıkladı. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmek istediğini, randevu talebinde bulunacağını belirtmişti.

İnce'nin randevu talebini değerlendiren Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz ancak partimde kendilerini kabul edebilirim çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler malum partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla, hem partinin genel başkanı olarak hem de partimde bu kabülün daha doğru olacağını düşünüyorum ve randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur." diyerek yeşil ışık yıktı.

"MEMLEKET İŞİNDE KÜSLÜK OLMAZ"

Erdoğan'ın sözleri üzerine Muharrem İnce bir açıklama daha yaptı.

İnce, "Öncelikle şunu belirteyim, Sayın Erdoğan'ın partisine benim ayağım alışmaz, saraya davet etmemesinin nedeni ayağım oraya alışır diye herhalde. Memleket olayında küslük olmaz. 'Oraya gitmem' yok öyle şey. Şurada simitçiye çağırsa, oraya da giderim. Şuraya gitmem, yok öyle kompleksim falan. Öyle Ankara'da trafik falan aksamayacak. Öyle 3 bin korumayla falan gezmeyeceğim. Halk tipi bir cumhurbaşkanı olacağım. Bisiklete bineceğim, Yaşamkent'te oturuyorum. Sabahları görüyorlar, yine görecekler. Esnaf lokantasında yemek yiyen, pazara giden bir cumhurbaşkanı olacağız arkadaşlar." dedi.

DEMİRTAŞ'I CEZAEVİNDE ZİYARET EDECEK

Muharrem İnce, dü Karamollaoğlu ile görüştü. İnce'nin bugün Akşener ile bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Muharrem İnce, çarşamba günü Edirne'de gerçekleştireceği mitingin ardından HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret edecek.