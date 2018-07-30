İnce: Değerli Kurultay Delegelerim Sokağı Dinlesin

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, partinin bir an önce olağanüstü kurultaya gitmesinin doğru olduğunu söyleyerek, "Değerli kurultay delegelerimin beni dinlememelerini, Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlememelerini, il başkanını, belediye başkanlarını dinlememelerini tavsiye ediyorum. Sokağı dinlesinler" dedi.

Muharrem İnce, Ankara'nın Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi üzerinde bulunan 35'inci Noter'e giderek, "Genel Başkan seçilmem durumunda, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağım" taahhüdünde bulundu. Muharrem İnce, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Noterde bir taahhütname imzaladığını söyleyen İnce, "Yani, Genel Başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim" diye konuştu.

Bir adaylık süreci yaşadığını ve 51 günde yüzde 31'e yakın oy aldığını hatırlatan İnce, "51 gün yeterli bir süre değil. Bunu 500 günde yapmak lazım. Daha uzun sürede yapmak lazım. Önümüzdeki dönemde Genel Başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağım, sivil toplum örgütlerine oy kullanacağı, baroların, odaların, belki de CHP'nin adayını destekleyecek başka siyasi parti üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, burada da aday adayı olacağım. Bunu da baştan taahhüt ediyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim, bunu imzaladım" dedi.

"Koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim" diyen Muharrem İnce, uzun süreli hazırlıklarla bunu başaracağını belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun süreli bir hazırlıkla bunun başarılacağına inanıyorum. 'Zafer hazırlıktır' diyorum hep. 'Seçime 50 gün kala çık, gel bizim adayımız ol' denilince olmuyor bu. Uzun süreli bir hazırlık lazım. Tıpkı Mustafa Kemal Paşa'nın Gediz'de, Kütahya'da, Eskişehir'de yenilip orduyu Sakarya'nın doğusuna çekip, büyük bir hazırlık yapıp, daha sonra Büyük Taarruz'la birlikte kazandığı gibi bu zaferin mümkün olacağını ama iyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız da bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzde 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız."

İnce, gazetecilerin, 'Olağanüstü kurultay için şu anda kaç imza toplandı?' sorusuna, "Ben imzaların sorumlusu değilim" yanıtını verdi. İnce, yeterli imza sayısına ulaşıldığını ve 1250 delegenin tamamının notere gitmesini arzu ettiğini söyledi. İnce, "Bugün ben noterdeyim. Saat 11.30; 17.30'a kadar süre var. Değerli kurultay delegelerimin beni dinlememelerini, Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlememelerini, il başkanını, belediye başkanlarını dinlememelerini tavsiye ediyorum. Sokağı dinlesinler. Sokağa çıksınlar, 500 metre yürüsünler, önüne gelene sorsunlar. 'CHP'de bir değişim gerekli mi, değil mi?' Vatandaş ne diyorsa onu yapsınlar. Tavsiyem odur. Milletle inatlaşırsanız, millet de sizle inatlaşır. Sadece milleti dinlesinler. Bugün 17.30'a kadar süreleri var" dedi.

- Ankara