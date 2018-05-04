İnce, CHP Rozetini Çıkardı: Allah'ın İzniyle, Milletin İsteğiyle Tarafsız Cumhurbaşkanı Olacağım
CHP'nin, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Yalova Milletvekili İnce, "Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım" dedi.
CHP'nin, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Yalova Milletvekili İnce, "Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım" dedi. CHP rozetini çıkaran İnce'ye partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu, Türk bayrağı rozetini taktı.
Kaynak: Dunya.com