İnce: 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de Sivas'ta başlatıyoruz CHP Yalova eski Milletvekili ve 24 Haziran 2018'deki seçimlerde partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır.

CHP Yalova eski Milletvekili ve 24 Haziran 2018'deki seçimlerde partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce , "Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır. Başlattığımız hareketin adı, 'Bin Günde Memleket Hareketi'dir. 4 Eylül 'de Sivas 'ta olacağız. Memleket hareketini başlatacağız" dedi.

CHP'den ayrılarak, parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Şimdiye kadar herkesin konuştuğunu söyleyen İnce, bugün kendisinin konuşacağını söyledi. "Şimdi Muharrem İnce konuşacak" diyen İnce, "Devlette kurum ve kurallar çökmüştür. Bu politikalar sonucu zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Türkiye'yi bu noktaya lider partileri getirmiştir. Hem lider hem muhalefet sorunu vardır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİMuharrem İnce, Türkiye'de sadece iktidar değil ana muhalefet sorunu olduğunu da belirterek, partisinin eski geleneklerinden sıyrıldığını savundu. Türkiye'nin kötü gidişinden CHP'nin de sorumlu olduğunu vurgulayan İnce, yakın zamanda yapılan 37'nci Olağan Büyük Kongre'yi hatırlattı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, "Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı, bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kadın Kolları Kurultayı'na katılmamıştır. AKP çökecek ama Türkiye'nin üzerine çökecek. AKP çökerken, CHP kurtarıcı değil seyirci rolü üstleniyor. Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir" diye konuştu.'BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ'Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını söyleyen İnce, "Bizim başlattığımız hareket muhalefet hareketi değildir. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır. Başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketi'dir. Alanında uzman, kafa yoran kişilerden oluşmaktır. Hareketimizle zafere hazırlanıyoruz. Milletimizin isteklerini, vizyonumuzla birlikte hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet nasıl bizi finanse ettiyse yine edecektir. 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız. Memleket hareketini başlatacağız. 'Bin Günde Memleket Hareketi'nın yol göstericisi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Nerede olursak olalım, gönlümüz her zaman Atatürk'tedir. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Yolumuz zordur, kenetlenerek bu zorluğu aşacağız" dedi. 'MORALİMİ BOZMAK İÇİN ELLERİNDEN NE GELİYORSA YAPIYORLAR'Muharrem İnce, konuşmasının ortasında, gazetecilerden soru almayacağını ve sorulacak soruları tahmin ettiğini belirterek, cumhurbaşkanlığı seçim gecesi ve sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Partisine ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan İnce, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları suçlamasını dile getirdi. Seçim çalışmalarına morali bozuk girdiğini, seçim kampanyalarında kendisinden çok Kılıçdaroğlu'nun reklamının yapıldığını belirten İnce, şöyle konuştu: "2 yıldır uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım; Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın milletvekilimizi görevlendirdim. Öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım? TV'lerde bir Kemal beyin reklamı bir benim reklamım. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz? Aday değil ki talimat veriyorlar, reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimizi az asıyorlar. Örgütlere para göndermiyorlar, reklam yapmıyorlar. Seçim gecesine geldik. 'Bana bilgi verin' diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına? Sabah oldu, 'Tutanakları aldınız mı?' dedim, 'Aldık' dediler. 'Teşekkür edelim' dedik. YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş? 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır, 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları, 'Seçim ikinci tura kaldı' dediler. Nereden biliyorsun? 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana 'Neredeydin?' diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler. Krizi kötü yönetmiş olabilirim. Seçim geçti. 60 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yapıyorlar, beni çağırmıyorlar. Parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar."İnce, 'Saraya giden CHP'li' iddialarına ilişkin de "Bir CHP'li saraya gitmiş. İki gazeteciye dava açtım, genel merkez açamadı. Genel başkan yardımcılarından biri mi gitti? Dava açamıyorlar çünkü o haber i yazan gazetecilerden korkuyorlar. Niye dava açmadılar" dedi.'CHP'NİN İKTİDARA YÜRÜDÜĞÜ HAYALDİR'Kendisini partiyi bölmekle suçladıklarını belirten İnce, "Beni partiyi bölmekle suçluyorlar. Diyorlar ki 'CHP iktidara yürürken, Muharrem İnce niye böyle yaptı?'. CHP'nin iktidar olması demek, CHP genel başkanının cumhurbaşkanı olmasıdır. Bizim genel başkanın öyle bir iddiası yok ki. Öyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayaldir. CHP iktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum. CHP yerel seçimlerde başarısız mıydı? Hayır, başarılıydık. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Hatay'ı bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı, HDP'liler kazandırdı. Seçimden sonra CHP, Kürt vatandaşlarımıza yürekten bir teşekkür edemedi. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum. Bu başarıyı küçümsemiyorum, adaylarımız iyi bir kampanya yaptı. Kürtleri yok sayamazsınız. 'Partiyi bölüyorsun'. Ben 'Millet İttifakı'nın içindeyim, 'Cumhur İttifakı'na geçmiyorum. 'Millet ittifakı'nın içindeysem bırakın bu da ayrı bir umut olsun. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Bu sistemde 'bölme' diye bir şey olmaz" diye konuştu. 'SARAY DESTEKLİYOR, DİYEN CHP İÇİNDEKİ RANT BARONLARIDIR'İnce, 'Sizi saray mı destekliyor' iddialarına ilişkin ise "Bunun mantıksızlığını anlatayım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce CHP'den 8 puan fazla aldı. HDP'lilerden, İYİ Parti'lilerden, MHP'lilerden, AK Partili'lerden aldı. Erdoğan'ın oyu AKP ve MHP oyundan daha azdır. 'Millet ittifakı'nın da içinde olduğuma göre sarayın beni desteklemesi mümkün değildir. 'Saray destekliyor' diyen CHP içindeki rant baronlarıdır. Bu bir palavradır" dedi.

Muharrem İnce, toplantıyı "Biz 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı Cumhuriyet Bayramı öncesi yapacağım" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: DHA