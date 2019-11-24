İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştirdi

24.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:24

Muharrem İnce son dönemde Türkiye siyasetinde tartışmaya neden olan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. yüklendi.



İnce, "Buna 'Saray'ın komplosu' diyerek kurtulamazsınız" dedi. Kılıçdaorğlu'nu Erdoğan'a malzeme vermekle suçlayan İnce, "Saray bu komplonun neresinde diye tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle