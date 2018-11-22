Muharrem İnce "Arayın Dinleyin" Deyip Numarayı Tweet Attı, TRT'nin Telefonları Kilitlendi
CHP'de İstanbul için ismi konuşulan Muharrem İnce'nin, TRT İstanbul Radyosu'yla ilgili Twitter üzerinden paylaştığı mesajın ardından telefonlar kilitlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen İnce, Twitter hesabından TRT'nin santral numarasını paylaştı. Numara arandığında Dombra şarkısı çalarken, yoğunluk nedeniyle telefon kilitlendi.
İNCE: ARAYIN DİNLEYİN
İnce, "Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 0212 232 12 00 arayın kendiniz dinleyin" diye yazdı.
TELEFON KİLİTLENDİ
İnce'nin paylaştığı mesajın ardından TRT'nin telefonlarının kilitlendiği belirtildi. Söz konusu numara arandığında aynı zamanda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullandığı 'Dombra' şarkısı çalmaya başlıyor.