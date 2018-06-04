İnce: 6 Milyar Dolarlık Canlı Hayvan İthal Etmişiz
Asya, Afrika, Avrupa, ABD ve G. Amerika ülkelerinden hayvan ithal edildiğini söyleyen İnce, "Buradan hayvan getireceğine Karslı'ya destek ol, sana alasını yetiştirsin.
Asya, Afrika, Avrupa, ABD ve G. Amerika ülkelerinden hayvan ithal edildiğini söyleyen İnce, "Buradan hayvan getireceğine Karslı'ya destek ol, sana alasını yetiştirsin. 6 milyar dolarlık canlı hayvan ithal etmişiz. 1 milyar doları Karslı ve Vanlı'ya verseydin zaten hayvancılık uçar giderdi." dedi.
Kaynak: Dunya.com