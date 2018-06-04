İnce: 6 Milyar Dolarlık Canlı Hayvan İthal Etmişiz

Asya, Afrika, Avrupa, ABD ve G. Amerika ülkelerinden hayvan ithal edildiğini söyleyen İnce, "Buradan hayvan getireceğine Karslı'ya destek ol, sana alasını yetiştirsin.

İnce: 6 Milyar Dolarlık Canlı Hayvan İthal Etmişiz

Asya, Afrika, Avrupa, ABD ve G. Amerika ülkelerinden hayvan ithal edildiğini söyleyen İnce, "Buradan hayvan getireceğine Karslı'ya destek ol, sana alasını yetiştirsin. 6 milyar dolarlık canlı hayvan ithal etmişiz. 1 milyar doları Karslı ve Vanlı'ya verseydin zaten hayvancılık uçar giderdi." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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