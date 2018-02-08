İnavosyon ve Arge Yetkilileri Bilgilendirildi

Sakarya Üniversitesi Teknokent Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sakarya Üniversitesi Teknokent, İş-Kur, Marka, SGK ortalaşa başlattığı 'Proje sizden destek bizden' projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında 83 adet ARGE ve İnovasyon yetkililerine bilgiler yetkililer tarafından verildi. Teknokent toplantı salonunda gerçekleşen programa Sakarya Üniversitesi Teknokent Müdürü Tahsin Engin, İş-Kur Müdürü Tekin Kaya, SGK sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş, Marka Sakarya Koordinatörü Refik Özkorkmaz, ve davetliler katıldı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan Sakarya Üniversitesi Teknokent Müdürü Tahsin Engin, "Burada gelir vergisi yoktur. Burada kurumlar vergisi yoktur. Burada SGK iş veren payının yarısı yoktur. Burada yazılımdan KDV alınmaz. Teknopark dediğinizde bugün sayıları 80'lere yaklaşan teknoparklardan bahsediyoruz. 56 tanesi fiili olarak aktif durumda. Üniversite yanı başında, üniversite ile entegre bin tane akademisyen 5 dakika uzaklıktaki mesafede. Emin olun herhangi bir sorununuzla alakalı en az 5 tane akademisyen ismi söylenebilir. Her akademisyen sahaya çıktığında sizin beklentilerinizi karşılayamaya bilir. Biz 3 yıldır gayret ediyoruz. Üniversitemizin akademisyenlerimizin bütünü güneşe çıkarabilmek. Yüzde 90 hala uğraşıyoruz uğraşmaya da devam edeceğiz" dedi.

İş-Kur Müdürü Tekin Kaya ise yaptığı açıklamada, "İlimizin istihdamı her geçen gün büyüyor. 2016 yılında bir rekor hızla sigortalı sayımızda büyük bir artış olmuştu. Bu istihdam seferberliğiyle ilgili geçen yıl yine artış devam etti. İstihdamda milli seferberlik çağrısına Sakarya'nın 15 bin hedefi vardı. Bu 15 bin hedefini ilk 8 ayda gerçekleştirdi. 2018 yılına girdik. Devletimiz önümüzdeki günlerde yeni bir istihdam teşviği paketi açıklayacak. 2017 yılında sigortalı çalışan sayımıza, ilave olarka iş verenimizin eleman alması durumunda yine aynı şekilde 2020 yılına kadar sigorta primi iş veren ödemeyecek. Bu artı bir teşvik olarak meclise gitti" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında program soru cevap kısmı ile devam etti. - SAKARYA