İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
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İnatçı yılan otomobilden çıkmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir otomobilin içine giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Samsun'da bir otomobilin içine giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Saatler süren uğraşa rağmen inatçı yılan otomobilden bir türlü çıkmazken, çevredeki vatandaşlar bu durumu çekirdek çitleyerek izledi.

Olay, İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi Yavuz Sokak üzerindeki park halindeki bir otomobilde meydana geldi. İlk olarak bir apartmana giren yılanı mahalle sakinleri sokağa doğru kovaladı. Akabinde mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre 1 buçuk metre uzunluğunda siyah renkteki yılan bir aracın motor bölümüne girdi. Bunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Araç sahibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte inatçı yılanı çıkarma süreci başladı. Saatler süren uğraşa rağmen yılan çıkmadı. Bu olayı ise çevredeki vatandaşlar balkonlarında çekirdek çitleyerek izledi. Yılanı çıkarmak için süt bile koyan ekipler, yılan çıkmayınca araç sahibinden itfaiye merkezine gelmesini istedi. Araç sahibi bu teklifi kabul etmeyince yılan araç içerisinde kaldı.

Bir mahalle sakini, "Eve doğru geliyordum. Bir anda apartmanda çığlık oldu. Bizim apartman sakinlerinden birisi yılanı fark etti. Diğer kişiler geldi. Kovaladık, apartmandan çıkardık. Daha sonra arabanın içine girdi. Siyah, ince uzun ve boyu bir buçuk metre kadardı" dedi.

Mahalle sakini Taner Veysi ise, "Eczanenin önündeydim. Apartmana girmesin diye yolda durdum. Apartmanın önünde bir abla vardı. Bir elinde demirle müdahale edince yılan aracın altına girdi. Orada da kayboldu" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal/ İHA)

İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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